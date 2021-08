Schilderij Monet tijdelijk niet te zien na roofpoging

Het schilderij De Voorzaan en de Westerhem van schilder Claude Monet (1840-1926) is tijdelijk niet te zien in het Zaans Museum. Het is mogelijk beschadigd geraakt bij de mislukte roof afgelopen zondag en moet worden onderzocht.

Het is niet duidelijk hoelang het onderzoek gaat duren, meldt NH Nieuws. Als het doek beschadigd is, moet het ook worden hersteld voordat het weer komt te hangen in het museum.

Dit weekend deden twee overvallers een poging om het schilderij mee te nemen. Daarbij werd ook geschoten. Door ingrijpen van personeel en omstanders mislukte de roof. Het tweetal vluchtte op een brommer.

De brommer werd niet heel veel later gevonden door de politie. Naar de daders wordt nog gezocht.

Het werk van Monet is in 2015 voor 1,2 miljoen euro aangekocht. De Franse kunstenaar maakte het schilderij toen hij een aantal maanden in Zaandam verbleef.