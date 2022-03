'Zes schilderijen weg in vier minuten tijd' door diefstal in galerie Eindhoven

Bij een inbraak in een galerie in Eindhoven zijn gisterochtend zes schilderijen gestolen. De werken zijn in totaal tussen de 50.000 en 60.000 euro waard.

Het gaat om een schilderij van kunstenaar Kees Bol en vijf schilderijen van Cornelis le Mair. Galeriehouder Jan van de Loo ontdekte de diefstal vanochtend.

"Ik doe het licht aan, kijk en denk: alles is weg. Ik heb meteen mijn medewerker gebeld in de hoop dat dingen misschien verplaatst zijn", vertelt hij aan Omroep Brabant. "Wij zijn hier bijna iedere avond aan het werk, maar vanwege het mooie weer was ik er een keer niet. Mijn medewerkster is rond 17.30 uur weggegaan. Iets later kwamen de inbrekers. Dat is op bewakingsbeelden te zien."

Certificaten van echtheid

Volgens De Loo zijn de inbrekers maar enkele minuten binnen geweest. "Zes schilderijen weg in vier minuten tijd", zegt hij. "Dat staat allemaal op beeld en de politie is die beelden aan het onderzoeken."

De galeriehouder is compleet van slag door de roof: "Ik denk dat wij niet verzekerd zijn, dat is het probleem. En de schilderijen zijn niet van ons, die hadden we in bruikleen." Volgens De Loo is het een geluk geweest dat er geen certificaten van echtheid zijn gestolen. " Zonder die certificaten zijn die dingen geen cent waard. Ze hebben iets gestolen waar ze niets aan hebben."