Acht jaar cel voor roof schilderijen Van Gogh en Frans Hals

Nils M. (59) uit Baarn is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor de roof van twee schilderijen van Van Gogh en Frans Hals uit musea in Laren en Leerdam.

De rechtbank Lelystad acht bewezen dat M. op 30 maart vorig jaar het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Vincent van Gogh heeft gestolen uit het Singer Museum in Laren. In augustus vorig jaar heeft hij het doek Twee lachende jongens van Frans Hals gestolen uit museum het Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam.

Beide kunstwerken zijn miljoenen waard. Het schilderij van Hals werd getaxeerd op 16 miljoen euro. De verzekeraar betaalt de eigenaar ruim 7 miljoen uit. De rechtbank heeft bepaald dat de man de rest, ruim 8,7 miljoen, aan materiële schade moet vergoeden. Beide kunstwerken zijn nog altijd zoek. Over de waarde van de Van Gogh en de eventuele schadevergoeding die M. voor de verdwijning van dat schilderij moet betalen, staat niets in het vonnis van de rechtbank.

M. ontkende betrokkenheid bij de diefstal van de schilderijen. "Ik heb er niets mee te maken", zei hij tijdens de behandeling van zijn zaak. "Ik weet niet wie het wel heeft gedaan en ik weet al helemaal niet waar ze nu zijn." De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie twee weken geleden.

DNA-materiaal

In beide zaken waren DNA-sporen doorslaggevend. Bij de musea werd DNA-materiaal aangetroffen van Nils M.: op de stukgebroken lijst van de Van Gogh en op spanbanden die in de buurt van het museum in Leerdam werden gevonden. Deze spanbanden werden vermoedelijk gebruikt om de Frans Hals uit een raam van het museum te laten zakken.

De man kan niet verklaren hoe zijn DNA daar kan zijn aangetroffen. M. is eerder veroordeeld voor een soortgelijke kunstroof.

Op beelden die eerder zijn vrijgegeven is te zien hoe de dief destijds met het schilderij naar buiten loopt in het Singer Museum: