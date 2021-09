OM eist acht jaar cel voor diefstal schilderijen Van Gogh en Frans Hals

Het Openbaar Ministerie (OM) eist acht jaar celstraf tegen Nils M. (59) uit Baarn voor de roof van twee schilderijen uit musea in Laren en Leerdam.

Volgens justitie is M. de man die eind maart 2020 inbrak in het Singer Museum in Laren en daar het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Vincent van Gogh wegnam.

Eind augustus vorig jaar zou hij ook het doek Twee lachende jongens van Frans Hals hebben gestolen uit het Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam.

Dna gevonden

Volgens het OM is het bewijs tegen M. overtuigend, meldt RTV Utrecht. Zo werd dna van hem aangetroffen op aan elkaar geknoopte spanbanden bij de roof in Leerdam. Vermoedelijk werden de spanbanden gebruikt om het schilderij van Frans Hals uit een raam van het museum te laten zakken.

Ook bij de schilderijroof in Laren werd dna van de verdachte gevonden. Daar zat het op een stukgebroken lijst van de Van Gogh.

Verdachte ontkent

Volgens de officier van justitie is er sprake van "het ergste type bedrijfsinbraak dat er is". Bovendien treft de diefstal "de gehele kunstwereld en het publiek." M. ontkende tijdens de zitting betrokken te zijn bij de diefstal van de schilderijen. "Ik heb er niets mee te maken", zei hij. "Ik weet niet wie het wel heeft gedaan en ik weet al helemaal niet waar ze nu zijn."

De werken zijn nog spoorloos. Het schilderij van Van Gogh is verzekerd voor 2,5 miljoen euro, dat van Hals voor ruim 8,7 miljoen euro.

Op beelden die werden vrijgegeven is te zien hoe de dief destijds met het schilderij naar buiten loopt in het Singer Museum: