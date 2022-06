ANP

NOS Nieuws • vandaag, 17:48 Europese verplichting voor datacenters om verbruik te delen stap dichterbij Nando Kasteleijn redacteur Tech

Een verplichting voor datacenters in de EU om te melden hoeveel energie ze verbruiken, is weer dichterbij gekomen. Een voorstel van de Europese Commissie van vorig jaar is vandaag aangenomen door de Raad van Ministers. Namens Nederland was minister Jetten van Klimaat en Energie hierbij aanwezig. Het is onderdeel van een groter pakket van aanpassingen aan de Europese Energierichtlijn.

De verplichting voor datacenters is een klein onderdeel van die richtlijn, maar wel interessant vanwege het maatschappelijke debat dat moment rond datacenters speelt. Het is de bedoeling dat lidstaten straks van datacenters "met een significante energieconsumptie" gaan eisen dat zij bepaalde informatie publiekelijk beschikbaar stellen. Dat zou vanaf half maart 2024 moeten gaan gebeuren. In Nederland wordt nu maar door een deel van de sector op vrijwillige basis gerapporteerd.

Vanaf welke grootte een datacenter verplicht is om de informatie te delen, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk wordt dit in vervolgstappen uitgewerkt.

Informatie over data en energie

In het voorstel staat dat straks per datacenter moet worden gemeld hoe groot het vloeroppervlak is, hoeveel vermogen er staat opgesteld, hoeveel dataverkeer er jaarlijks inkomt en uitgaat en de hoeveelheid data die opslagen staat en wordt verwerkt. Daarnaast moet er informatie worden ingeleverd over de hoeveelheid energie die wordt verbruikt, de temperatuur binnen, de verloren warmte, het watergebruik en het gebruik van hernieuwbare energie.

Het voorstel moet uiteindelijk worden behandeld in de zogeheten triloog, waarin de Europese Raad en het Europees Parlement onder leiding van de Europese Commissie tot een gezamenlijke tekst komen. Dat betekent dus dat het voorstel nog kan veranderen.

Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken benadrukt dat het plan moet worden gezien als onderdeel van een breder pakket aan doelen dat op tafel lag om meer in te zetten op duurzame energie en strengere maatregelen om efficiënt met energie om te gaan.

Wordt al gerapporteerd

In een reactie wijst Stijn Grove, directeur van brancheorganisatie Dutch Datacenter Association, erop dat een deel van de Nederlandse datacenters al jaarlijks over het energieverbruik rapporteert. Het gaat hier om de zogeheten co-locaties, datacenters waar klanten bijvoorbeeld hun eigen computerapparatuur kunnen sturen. De hyperscale-datacenters van Microsoft en Google zitten hier niet bij, erkent Grove.

Hij vindt het zelf ook belangrijk dat gegevens over de kleinere datacenters wordt gepubliceerd omdat die minder energie-efficiënt zijn. Ten slotte merkt hij op dat deze eis ook voor andere industrieën zou moeten gelden.