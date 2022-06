Bij1-voorzitter Jursica Mills stapt op vanwege 'toxiciteit en vriendjespolitiek'

Voorzitter Jursica Mills van politiek partij Bij1 stapt per direct op, bevestigt de partij na berichtgeving van het Parool. In haar afscheidsbrief aan de leden schrijft Mills dat de partij "vol is van toxiciteit, vriendjespolitiek en tegenstrijdigheden", citeert de krant.

"We zijn overvallen door haar besluit, maar respecteren de keuze", reageert Bij1 op Twitter. "We verzamelen nu alle informatie en zodra we meer weten, komen we met een inhoudelijke reactie naar onze leden."