'Ook andere rechten in gevaar' na einde landelijk abortusrecht

Dat deze beslissing van het Hof als een politieke uitspraak wordt gelezen, komt niet helemaal uit de lucht vallen. Drie van de zes conservatieve rechters die nu voor een einde aan Roe v Wade stemmen, zijn aangesteld onder president Trump. Hij beloofde tijdens zijn campagne in 2016 rechters aan te stellen die conservatieve waarden als een einde aan abortus meebrengen.

De uitspraak is daarmee een ingeloste belofte aan zijn religieus-conservatieve achterban, die historisch gezien vaak met een stem terugbetaalt. Trump en conservatieve Republikeinen hopen deze overwinning dan ook mee te nemen naar de tussentijdse verkiezingen van komende november en de presidentsverkiezingen van 2024.

Maar ook de Democraten ruiken een kans in het einde aan Roe v Wade. Onder de aanhang is veel woede over deze uitspraak en uit verschillende peilingen blijkt dat zeker 60 procent van de Amerikanen geen voorstander is van het inperken van abortusrechten. "In november staat abortus op het stembiljet", zei president Biden in een reactie. "Persoonlijke vrijheid staat op het stembiljet, het recht op privacy en gelijkheid staan op het stembiljet."

Vertrouwen senatoren geschaad

De drie rechters die onder Trump zijn aangesteld en hun politieke bedoelingen, waren al sinds hun benoeming onderwerp van debat. In hun verhoren in de Senaat zeiden ze dat ze de belangrijkste uitspraken van het Hof, zoals Roe v Wade, als lid van het Hooggerechtshof zouden respecteren.

Op basis van die belofte werden ze door een meerderheid in de Senaat goedgekeurd. Enkele senatoren zijn na de uitspraak van gisteren dan ook woest. "Deze beslissing is niet in lijn met wat de rechters mij hebben toegezegd", zei de nota bene Republikeinse senator Susan Collins.

Haar stem was doorslaggevend bij de benoeming van twee van de drie rechters. Collins is tegen het afschaffen van Roe v Wade. Ze noemt de uitspraak van gisteren "een schok voor het land die zal leiden tot politieke chaos, woede en verlies van vertrouwen in onze overheid."