Geen vacatures voor stikstofexperts, ondanks tekort aan stikstofexperts

Stikstofexperts die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uit de brand willen helpen, zullen een open sollicitatie moeten sturen. Het ministerie dat gisteravond zelf de alarmbel luidde over het tekort aan mensen die stikstofberekeningen kunnen maken, werft op dit moment niet actief stikstofexperts.

Ook Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie, kampt met een tekort, maar ook daar is tussen de 91 openstaande vacatures geen vacature voor een stikstofexpert te vinden.

Vertraging infraprojecten

De gevolgen van het tekort aan gespecialiseerde krachten zijn groot. Minister Harbers maakte gisteren bekend dat veertien infrastructurele projecten vertraging oplopen, doordat er niet genoeg mensen zijn die de verplichte stikstofberekeningen kunnen maken. Het probleem speelt al langer.

Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn er recent nog twee mensen aangenomen, die nu worden ingewerkt. "We kunnen niet heel veel mensen tegelijk opleiden, want ook dat vraagt capaciteit." Dat is volgens haar de reden dat de vacature op dit moment offline is gehaald. Hoewel: "Als mensen die de berekeningen kunnen maken voor ons willen werken, nodig ik ze uit om zeker wel te solliciteren."

Weinig respons

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt dat ook daar een vacature voor zo'n functie eerder dit jaar offline is gehaald. "We hebben toen wel enkele mensen aangenomen, maar er kwam erg weinig respons op. Naar aanleiding daarvan is besloten de experts intern op te leiden."

Ook bij het ministerie worden nu intern mensen opgeleid. Het werpt de vraag op of er niet gewoon te laat is geanticipeerd op het huidige tekort aan mensen en of niet veel eerder ambtenaren intern tot stikstofexpert konden worden opgeleid.

Maar volgens het ministerie is men op tijd begonnen met werven. "Pas vorig jaar zijn onze regels over stikstofberekeningen aangepast, waardoor nu veel meer berekeningen moeten worden gemaakt. Daarna hebben we alles gedaan om zo snel mogelijk experts binnen te krijgen."