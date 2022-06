Van der Wal begrijpt ophef over stikstofkaartje, 'maar we moeten natuur beschermen'

Van der Wal reageerde ook op de kritiek dat er voor de industrie en het verkeer nog geen stikstofdoelen zijn vastgelegd. Die komen in januari, zei de minister. "Ik wilde niet wachten met de landbouwsector, want nu hebben de provincies meer tijd."

Op de vraag of ze heeft geprobeerd voor Nederland versoepelingen te regelen bij de Europese Unie zei ze: "We zijn het slechtste jongetje van de klas als het gaat om de bescherming van natuurgebieden. Ik krijg te horen dat we ons huiswerk moeten doen. Europa gunt het ons niet, want we hebben ons niet aan de afspraken gehouden."

Ze herhaalde dat de Nederlandse natuur er echt slecht voor staat en dat die zich moet kunnen herstellen voor volgende generaties.

'Broddelwerk'

Haar collega-minister Staghouwer van Landbouw kreeg scherpe kritiek van vrijwel de hele Kamer. Staghouwer had beloofd met een plan te komen dat de boeren perspectief moet bieden. Maar dat is nog niet gelukt.

Bij de stikstofmaatregelen van minister Van der Wal zat wel een brief van 49 pagina's over allerlei bestaande subsidieregelingen met de titel 'Perspectief voor agrarische ondernemers', maar die vindt een groot deel van de Kamer onder de maat. GroenLinks-leider Klaver had het over "broddelwerk".

Staghouwer verdedigde zijn beleid, dat hij "een brede waaier aan maatregelen" noemde en geen "nietje door een stapel bestaande regelingen", zoals de SGP het betitelde. Hij beloofde de zwaar geïrriteerde Kamerleden snel met concretere plannen te komen waarop boeren hun toekomst kunnen baseren.

De coalitiepartijen steunen het kabinetsbeleid in grote lijnen, maar zeggen de uitwerking door de provincies en het perspectief voor boeren de komende maanden kritisch te gaan volgen.

Ondertussen discussiëren zij onderling over hun woordkeus: