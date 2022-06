Vlaardingen bouwt tijdelijke woonwijk voor Oekraïense vluchtelingen

Vlak bij een bedrijventerrein in Vlaardingen komt een woonwijk voor de langdurige opvang van bijna 800 Oekraïense vluchtelingen. De wijk moet zo'n drie tot vijf jaar blijven bestaan.

In totaal worden 409 flexibele woningen gebouwd voor 762 vluchtelingen. "Denk aan een soort tiny house", vertelt een woordvoerder van de gemeente Vlaardingen bij Rijnmond. "Er zijn drie verschillende soorten huizen: een-, twee- en driepersoonshuizen en ze zijn van alle benodigdheden voorzien."

Vlaardingen liet al eerder weten graag iets voor Oekraïense vluchtelingen te willen doen. In mei werd een concreet plan gepresenteerd: op een leegstaand stuk grond naast een Unilever-fabriek zou een nieuwe woonwijk moeten komen.

"Ik ben er trots op dat wij als Vlaardingers onze nek willen uitsteken om te kijken of het mogelijk is om een tijdelijk thuis te bieden aan een grote groep Oekraïense mensen in onze stad", aldus burgemeester Bert Wijbenga toen.

Internationaal probleem

Er was nog één probleem: Vlaardingen had geen geld. Om de nieuwe woonwijk toch te realiseren zocht de gemeente contact met de Rijksoverheid. "Dit is niet slechts het probleem van Vlaardingen, dit is een internationaal probleem", licht de gemeentewoordvoerder toe.

De onderhandelingen met de Rijksoverheid liepen aanvankelijk moeizaam. Zo moeizaam dat de gemeente een deadline stelde die vanochtend om 10.00 uur afliep. "Vlak voor het verstrijken van de deadline waren we eruit", aldus de woordvoerder.

Al 200 Oekraïners in Vlaardingen

De nieuwe wijk is in elk geval een oplossing voor de 200 Oekraïense vluchtelingen die nu al in Vlaardingen zitten. Honderd van hen verblijven in opvangcentra. Honderd zitten bij inwoners thuis. "Zo'n opvangcentrum is een mooie, tijdelijke oplossing. Alleen daar wil je écht geen drie tot vijf jaar blijven wonen", zegt de woordvoerder.

Hij wijst erop dat er tal van voorzieningen in de nieuwe wijk komen. "We willen ook een basisschool bouwen, waar hopelijk Oekraïense gevluchte docenten les kunnen geven. Ook willen we een gemeenschappelijk gebouw met een huisarts en tandarts. Verder staat in het plan dat er een opblaasbare gymzaal, kinderopvang en speeltuintjes komen."

Wanneer de bouw begint, is nog niet duidelijk.