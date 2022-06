Oekraïense vluchtelingen gewaarschuwd voor testbericht NL-Alert

NL-Alert verstuurt vanmiddag om 12.00 uur weer een halfjaarlijks testbericht. Omdat dit het eerste bericht is sinds het begin van de oorlog in Oekraïne waarschuwt de organisatie vluchtelingen in hun eigen taal om niet te schrikken van het doordringende geluid. Mensen die Oekraïners opvangen wordt gevraagd de waarschuwing door te geven.

De overheid kan een NL-Alert sturen naar mobiele telefoons om gebruikers te waarschuwen voor bijvoorbeeld een grote brand, noodweer of een aanslag. Tweemaal per jaar wordt het systeem getest, in december en juni.

Om de Oekraïners van het gebruik op de hoogte te stellen is er uitleg opgesteld in het Oekraïens en het Russisch, de twee hoofdtalen van het land. Vluchtelingen worden ook via sociale media van officiële instanties op het alarmbericht gewezen.