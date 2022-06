Litouwers en Polen rond 'Suwalki Gap' vrezen Russische vergelding treinblokkade

Litouwen is op alle scenario's voorbereid, zegt Papeckys. Zelf leidt hij een lokale tak van de Litouwse Schuttersbond, een paramilitaire vrijwilligersorganisatie die deel uitmaakt van de Litouwse strijdkrachten. De circa 10.000 'schutters' vormen een aanvulling op het beroepsleger van het land. In de Tweede Wereldoorlog namen ze deel aan het verzet. Vorig jaar bewaakten ze nog de grens met Belarus, toen dictator Loekasjenko migranten als wapen de EU instuurde.

"Het zijn allemaal vrijwilligers die hun vrije tijd opgeven om het land te beschermen", omschrijft Papeckys. "Ze gaan liever tuinieren, maar dit werk is nodig." De belangstelling voor de Schuttersbond is de laatste weken enorm toegenomen. "Voorheen had mijn unit tien à twaalf nieuwe aanmeldingen in een maand, nu ruim honderd per maand."

Polen vragen naar bunkers

Ook aan Poolse zijde zijn de zorgen groot. "Het is niet dat we al loopgraven bouwen of onszelf bewapenen, maar mensen houden wel rekening met alle scenario's", zegt Daniel Domoradzki van de lokale burgerorganisatie Aktywne Mazury. Zijn indruk is dat steeds meer mensen zich bij de lokale schietverenigingen melden. "Een direct gevolg van Poetins agressie."

Domoradzki krijgt sinds de Russische invasie in Oekraïne veel vragen over de locatie van bunkers en schuilplaatsen in de regio, "maar die blijken er niet te zijn". Hij hoopt daarom dat de landelijke overheid maatregelen neemt om de bewoners van het grensgebied te beschermen in geval van oorlog.

Hij vertrouwt op de Poolse grenswacht en het Poolse leger. "Veel bewoners van de regio werken voor het leger, dus je begrijpt de zorgen. Als Rusland besluit ons aan te vallen, dan zullen de militaire bases hier het eerste doelwit zijn. Poetin zou gek zijn als hij het doet, maar je kunt niet voorspellen hoe deze gekke man zich zal gedragen."