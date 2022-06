Stikstofkaart leidt tot onrust, volgens minister slechts 'vertrekpunt'

Provincies vinden dat het ministerie met de kaart voorbij gaat aan plannen die er al liggen. Zo wil Gelderland de stikstofuitstoot in de landbouw met 40 procent reduceren en in andere sectoren met 25 procent. Zo zou enige landbouw rond de Veluwe mogelijk blijven.

Met de plannen van het kabinet kan dat niet, schrijft gedeputeerde Peter Drenth in een reactie. "Met onze aanpak halen we de doelen voor stikstofreductie, maar zonder ons landelijk gebied leeg te trekken. We willen geen reservaat worden."

Ook de provincies Noord-Brabant en Zeeland laten weten dat ze vasthouden aan eerder gemaakte eigen plannen.

Onzekerheid

Daarnaast zijn er klachten over plekken die volgens provincies onterecht zijn aangemerkt als '95%-reductiegebied', zoals Schiermonnikoog. Daar is volgens de provincie Friesland al heel veel gedaan om de stikstofuitstoot te verminderen. Nog eens 95 procent reductie is volgens de provincie schier onmogelijk. "Dan zou je alle schapen, konijnen, koeien van het eiland moeten verwijderen", zegt een woordvoerder.

Ook Zeeland is verbaasd dat natuur die volgens het provinciebestuur niet stikstofgevoelig is op de kaart wel zo is aangemerkt. De kaart roept volgens de Zeeuwen vooral veel vragen op en tast het draagvlak voor maatregelen bij boeren aan.