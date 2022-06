Ook Canada pakt wegwerpplastic aan, maar wereldwijd groeit afvalberg door

Ook statiegeld helpt om zwerfafval terug te dringen. Sinds de invoering van het statiegeld op kleine flesjes is het aantal flesjes op straat met 41 procent gedaald, schreef staatssecretaris Heijnen in april aan de Kamer. Ook burgerinitiatief de Zwerfinator stelt dat er veel minder flesjes op straat liggen.

Maar het achterliggende probleem is dat de wereld zeer afhankelijk is geworden van goedkope plastic spullen en materialen, vervolgt Tukker. "Ik denk dat de inhoud van de gemiddelde kledingkast in Nederland minstens voor de helft bestaat uit synthetische garens. Juist zulke kleding laat in de wasmachine microplastics los."

Afvalberg blijft groeien

In het huidige tempo zal de hoeveelheid plastic afval verdrievoudigd zijn tegen 2060. Dat staat in een deze maand gepubliceerd rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling OESO. De helft van al het plastic eindigt volgens onderzoekers dan op een vuilnisbelt.

Momenteel komt ruim een vijfde van al het plastic afval terecht op illegale dumplocaties, in de natuur of wordt het in brand gestoken. Dat aandeel krimpt tegen 2060 naar verwachting tot 15 procent. Minder dan een vijfde wordt dan gerecycled, tegenover 9 procent in 2019 volgens de OESO.

De totale hoeveelheid plastic stijgt vanwege de bevolkings- en welvaartstoename. De huidige maatregelen hebben volgens de OESO niet voldoende impact om die trend te keren. Volgens het rapport zal in 2060 ongeveer twee derde van al het plastic afval afkomstig zijn van zaken als wegwerpproducten, goedkope kleding en verpakkingen. Alleen bij zeer grote maatregelen kan deze afvalberg substantieel krimpen.

Plastic zee

"Nederland en Canada hebben een vrij goed georganiseerd afvalsysteem", zegt Tukker. "Daardoor valt de hoeveelheid zwerfvuil er relatief mee. Maar ik ben net in de VS geweest en daar was het al minder geregeld." Vooral in ontwikkelingslanden is plastic afval een groot probleem. "Denk aan de vreselijke foto's van rivieren die in een soort plastic zee zijn veranderd."

Een deel van het plastic afval in ontwikkelingslanden is afkomstig uit het Westen. Zo exporteerde de EU in 2019 zo'n 1,5 miljoen ton naar Azië.

Samenvattend: de verboden op plastic wegwerpproducten helpen volgens Tukker zeker. Vooral lokaal vermindert het de hoeveelheid zwerfvuil. Maar om de achterliggende oorzaken aan te pakken is een allesomvattend plan nodig. "Zorg dat het systeem gesloten is, van hergebruik tot inzameling."