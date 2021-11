Twee derde van plastic in de supermarkt is niet goed recyclebaar

Twee derde van de plastic verpakkingen uit supermarkten is niet goed recyclebaar. Dat blijkt uit een onderzoek van Natuur & Milieu, meldt Trouw.

Vooral Jumbo en biowinkel EkoPlaza komen slecht uit de test. Lidl en Albert Heijn scoorden het hoogst op de recyclebaarheid van verpakkingen. Ook A-merken deden het niet zo goed. Dat komt volgens de onderzoekers doordat ze niet alleen voor Nederland produceren en dus ook rekening moeten houden met de recycle- en sorteersystemen uit andere landen.

Bakjes champignons

Het onderzoek was gericht op zeven supermarkten, die allemaal zijn aangesloten bij het Plastic Pact. Dat is een initiatief dat ertoe moet leiden dat in 2025 alleen nog maar goed recyclebare plastic verpakkingen worden gebruikt.

De onderzoekers kochten bij de zes grootste supermarktketens en biowinkel EkoPlaza telkens 57 producten, van tubes honing en bakjes champignons tot vers sinaasappelsap. Bijna twee derde van de verpakkingen, 65 procent, bleek beperkt (52 procent) of niet (13 procent) recyclebaar.

Plastic vermengd

Vaak bleken in de verpakking verschillende soorten plastic te zijn gemengd. Dat soort verpakkingen wordt vaak gedowncycled: het wordt dan bijvoorbeeld gebruikt als opvulmateriaal in een plastic parkbankje. Maar omdat Nederland geregeld overschotten heeft van dit laagwaardige materiaal eindigen dit soort verpakkingen vaak alsnog in de verbrandingsoven.

De Tweede Kamer debatteert morgen over de circulaire economie, waar ook de afspraken over plastic verpakkingen onder vallen. Onderzoeksleider Jelmer Vierstra pleit in Trouw voor strengere wetgeving. Hij vindt dat de politiek het onderscheid tussen goed en beperkt recyclebaar ook in wetgeving moet gaan maken. Op dit moment wordt 'alles dat niet verbrand wordt' als recyclen gezien, dus ook de gedowncycled afval.