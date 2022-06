Prinses Amalia haalt akte en mag nu jagen

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft bevestigd dat prinses Amalia haar jachtakte heeft behaald. Dit naar aanleiding van een bericht hierover van SBS Shownieuws. De RVD wil verder geen details geven.

Amalia liet vorig jaar in een boek over haar al doorschemeren dat ze van plan was de jachtakte te gaan behalen, op aandringen van haar vader, koning Willem-Alexander. In het boek zegt Amalia dat de akte "niet meteen bedoeld is om te gaan jagen, maar vooral ter voorbereiding op het toekomstige beheer van Kroondomein Het Loo in Apeldoorn".

Al jaren is er discussie over het natuurgebied bij Apeldoorn. Een deel van het kroondomein wordt jaarlijks drie maanden gesloten, vermoedelijk vanwege de jacht door de koning. De Partij voor de Dieren stelde eerder al vragen over het voornemen van de Prinses van Oranje om te gaan jagen.