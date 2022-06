Willem Engel mag worden vervolgd, ondanks bezwaren van advocaat

Behalve willekeurig is het proces tegen Engel bovendien oneerlijk, vindt Ruperti, onder meer vanwege de in zijn ogen negatieve beeldvorming rondom de Viruswaarheid-voorman. "Engel wordt door de publieke opinie neergezet als wappie, complotdenker en dansleraar zonder verstand van zaken."

Volgens justitie is er echter voldoende reden om tot vervolging over te gaan en is de zaak-Engel niet te vergelijken met andere zaken. De vrijheid van meningsuiting mag inderdaad niet worden ingeperkt, stelde het OM tijdens de zitting, maar er is wel degelijk een grens. "Die is overschreden door Willem Engel."

Getuigen

Tijdens de regiezitting nam Engel ook zelf het woord. Volgens hem blijkt uit de huidige aanklacht niet duidelijk tot welke strafbare feiten hij zou hebben opgeroepen. Ook verzocht hij de rechtbank een groot aantal getuigen te horen, onder wie Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg, van wie Engel meent dat hij zich met het proces heeft bemoeid.

Naar aanleiding van Engels verzoeken heeft de rechtbank bepaald dat beeldmateriaal van de vermeende strafbare feiten aan het dossier moeten worden toegevoegd. De meeste getuigenverzoeken zijn echter afgewezen, omdat die niet relevant zouden zijn.

Ook rechtszaak in Den Haag

Behalve de opruiingszaak in Rotterdam loopt momenteel ook een strafzaak tegen Engel bij de rechtbank in Den Haag over het negeren van een politiebevel. De Rotterdamse rechtbankvoorzitter noemde dat vandaag "onhandig en jammer".

Volgens justitie is het echter juridisch niet mogelijk om beide zaken samen te voegen, omdat de zaken al bij twee rechtbanken zijn ondergebracht.