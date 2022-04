Willem Engel weer vrij, mag van rechter weer op sociale media

Willem Engel, de voorman van actiegroep Viruswaarheid, komt weer op vrije voeten. Engel zat vorige week al in voorlopige hechtenis omdat hij wordt verdacht van opruiing op Facebook. Woensdag kwam hij vrij, op voorwaarde dat hij zich stil zou houden op sociale media, maar vrijdag kwam een vraaggesprek met hem bij het YouTube-kanaal Café Weltschmerz naar buiten.

De rechtbank vindt dat het verbod voor de activist om zich op sociale media te uiten te ruim is geïnterpreteerd: het grondrecht om zijn mening te uiten weegt zwaarder. Engel blijft wel verdachte in de zaak.

Zondag werd Engel opnieuw opgepakt en vastgezet. Hij was toen onderweg naar een coronaprotest in Nijmegen, waar hij een toespraak zou houden. Het Openbaar Ministerie zei dat hij zich niet aan de voorwaarden voor zijn vrijlating had gehouden, maar wilde niet bevestigen dat dat betrekking had op het gesprek met Café Weltschmerz, een platform dat zich profileert als "alternatief voor de mainstream media".

Engel bestrijdt dat het gesprek een schending van de voorwaarden voor zijn vrijlating was. Bij monde van jurist Jeroen Pols, een adviseur en medestander van hem, liet hij weten dat onduidelijk was waarop de rechtbank doelde met uitingen op sociale media.

Volgens hem ging het alleen om zijn eigen Twitter- en Facebookaccounts en niet om een algeheel verbod om te communiceren. Engel zou alle socialemedia-apps van zijn telefoon hebben verwijderd om geen misverstanden te laten ontstaan. Hij is in beroep gegaan tegen zijn aanhouding, die zaak dient over twee weken.