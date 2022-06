Kabinet laat kolencentrales harder draaien, 'risico van niets doen is te groot'

Het kabinet laat kolencentrales de komende tijd weer harder draaien. Volgens minister Jetten voor Klimaat en Energie kiest het kabinet hiervoor om te voorkomen dat huishoudens deze winter in de kou komen te zitten. Door de centrales harder te laten draaien wordt er minder aardgas gebruikt.

In minder uitzonderlijke tijden zouden we hier niet aan denken, aldus Jetten. "Het risico van niets doen is te groot. Ik kondig vandaag het eerste niveau van de gascrisis aan. Terwijl Poetin doorgaat met de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne zet hij gas steeds meer in als machtsmiddel. Het risico op gastekorten in Europa neemt toe als Poetin de gaskraan steeds verder terugdraait."

Tegelijkertijd doet het kabinet een dringende oproep aan de industrie en huishoudens om zoveel mogelijk energie te besparen. Grote gasverbruikers krijgen te maken met een tijdelijke gasbesparingsregeling.

Boren naar gas in Groningen om de voorraden op peil te houden is wat het kabinet betreft nu niet aan de orde. Eerder zei staatssecretaris Vijlbrief dat de kraan in Groningen alleen extra opengaat als de veiligheid in het geding is. Bijvoorbeeld als in ons land of in buurlanden de energievoorziening in zieken- en verzorgingshuizen in het nauw komt, zou Groningen voor het kabinet een optie zijn. Voor het geval het toch nodig is treft het kabinet wel voorbereidingen. Productielocaties worden nog niet gesloten.