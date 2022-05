Deel coalitie vindt harder zetten kolencentrales om gas te besparen geen taboe

Ook de oppositiepartijen PVV, JA21 en de Groep Van Haga zijn voorstander van het harder laten draaien van de kolencentrales. "Het is bizar dat het nog niet is gebeurd", zegt de PVV, die daarnaast ook snel nieuwe kerncentrales wil.

GroenLinks vindt dat er rigoureus moet worden ingezet op energiebesparing. "Als eerste met een fossiele oplossing komen lijkt me geen goed idee", zegt Kamerlid Suzanne Kröger.

Geen onrust

Binnen de coalitie vindt de ChristenUnie dat Jetten eerst alle opties goed moet analyseren. "Je moet niet in de emotie nu alles zomaar opengooien. Dat is niet goed onderbouwd", zegt Kamerlid Pieter Grinwis. Op voorhand zijn er wat hem betreft geen taboes.

Ook D66 ziet nu geen rol weggelegd voor de kolencentrales. "Dit is nu niet aan de orde. We moeten niet vanwege het nieuws van gisteren onrust gaan veroorzaken. Er is genoeg gas en we hebben in het coalitieakkoord afgesproken dat we kolen gaan afbouwen", zegt Kamerlid Raoul Boucke.

Minister Jetten, ook D66, is iets minder uitgesproken. Een woordvoerder van zijn ministerie zegt dat met alle scenario's rekening wordt gehouden, dus ook met het inzetten van de kolencentrales. "Het winnen van extra gas uit Groningen is echt de allerlaatste optie en daar kun je uit afleiden dat het opheffen van de beperking op kolencentrales waarschijnlijker is, maar het is vooralsnog niet aan de orde."