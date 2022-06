'Gezondheidsrisico's rond Schiphol mogelijk groter dan elders door ultrafijnstof'

Omwonenden van Schiphol hebben door ultrafijnstof van vliegverkeer mogelijk een verhoogde kans om te overlijden aan hartritmestoornissen. Ook is er mogelijk een verhoogd risico op andere hart- en vaatklachten. Dat schrijft De Telegraaf op basis van een RIVM-rapport dat later deze week openbaar wordt.

Verder zijn er aanwijzingen, maar geen bewijs, dat blootstelling aan ultrafijnstof bij aanstaande moeders rond Schiphol een nadelige invloed heeft op 'geboorte-uitkomsten'. Zo is er mogelijk een verhoogde kans op vroeggeboorten.

De onderzoekers durven in het rapport geen harde conclusies over de gevolgen van blootstelling aan ultrafijnstof te trekken. "We spreken van 'mogelijk' omdat er te veel onzeker is om definitief te kunnen concluderen dat er een verband is."

31 gemeenten

De onderzoekers vergeleken gezondheidsgegevens van inwoners van 31 gemeenten rond Schiphol met die van gemeenten met lagere concentraties ultrafijnstof. Daarbij kwamen de verschillen aan het licht.

Het onderzoek is een vervolg op een RIVM-onderzoek van drie jaar geleden. Daar kwam uit dat kinderen met luchtwegaandoeningen in de buurt van Schiphol op dagen met veel ultrafijnstof meer last hebben van kortademigheid en piepende ademhaling.

Bij volwassenen en andere kinderen werd een verminderde longfunctie gemeten. Dat hoeft niet tot gezondheidsklachten te leiden. Mensen met astma of hartaandoeningen kunnen wel klachten krijgen.