Vijf nieuwe verdachten voor moord Britse journalist en Braziliaanse activist

De Braziliaanse politie heeft nog eens vijf verdachten op het oog voor betrokkenheid bij de moord op de Britse journalist Dom Philips en de met hem meereizende Braziliaanse overheidsmedewerker en activist Bruno Pereira. In totaal zijn er nu acht verdachten, drie van hen zijn al gearresteerd.

De aangehouden verdachten zijn twee broers en een derde die zichzelf aangaf bij de politie. De vijf nieuwe verdachten zouden hebben geholpen bij het verbergen van de lichamen.

De namen van de nieuwe verdachten zijn niet bekendgemaakt. Ze zijn ook nog niet gearresteerd, maar volgens de Britse krant The Guardian, waar Philips onder meer voor werkte, zegt een van de rechercheurs dat het onderzoek voor 90 procent is afgerond en dat de arrestaties snel zullen volgen.

'Verdachten handelden alleen'

De vijf verdachten zouden familieleden van de twee broers zijn. De politie wacht nog op een arrestatiebevel en hoopt hen moord ten laste te leggen.

De politie gaat ervan uit dat de verdachten alleen handelden en dat er geen criminele organisaties achter zitten. Activisten in het Amazonegebied bestrijden dat. De twee slachtoffers waren samen op expeditie in de Braziliaanse Javarivallei, langs de grens met Peru. Ze zouden interviews afnemen voor een boek over natuurbehoud in het gebied, waar veel illegale visvangst, houtkap, mijnbouw en drugshandel plaatsvindt.

In dat boek zou ook aandacht zijn voor het geweld tegen de oorspronkelijke bewoners en de milieuproblematiek die daarmee gepaard gaat. Pereira was naast onderzoeker ook activist.

De twee werden op 5 juni vermoord. Beiden waren doodgeschoten en diep in het regenwoud verstopt. Afgelopen woensdag werden de lichamen op aangeven van een van de aangehouden verdachten gevonden. Hij zegt verantwoordelijk te zijn voor de moorden.