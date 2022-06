Tweede verdachte opgepakt in verdwijningszaak journalist en onderzoeker in Amazone

De Braziliaanse politie heeft een tweede man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van een journalist en een onderzoeker in de Amazone. Het gaat om Oseney da Costa Oliveira, ook bekend als Dos Santos. Hij is de broer van de lokale visser die eerder werd opgepakt: Amarildo da Costa de Oliveira. Hij wordt ook wel Pelado genoemd.

Pelado zou de Britse journalist Dom Phillips en zijn reisgezel, de Braziliaanse onderzoeker Bruno Pereira, met een vuurwapen hebben bedreigd. Op de boot van Pelado werd ook bloed aangetroffen.

Het is nog altijd de vraag wat er gebeurd is met de twee mannen, die tien dagen geleden verdwenen in de Javari-vallei in het noordwesten van Brazilië. Ze stapten op de Itaqui-rivier op een bootje richting Atalaia do Norte, maar kwamen daar nooit aan.

Boek over Amazone

Phillips schrijft onder meer voor de Britse krant The Guardian en was op reportage. Hij is bezig aan een boek over illegale mijnbouw, houtkap en visserij in het gebied en het geweld tegen de oorspronkelijke bewoners en de milieuproblematiek die daarmee gepaard gaan. Pereira is naast onderzoeker ook activist. De politie vermoedt dat stropers en illegale vissers achter de verdwijning zitten.

In het onderzoek naar de verdwijning zijn al verschillende spullen aangetroffen, zoals kleding, een laptop en een rugzak. Maandag werd ook gemeld dat de lichamen van de twee mannen waren gevonden, maar dat bleek niet te kloppen.

Een ambassademedewerker in het Verenigd Koninkrijk had Phillips' vrouw gebeld en gezegd dat de lichamen vastgebonden aan een boom waren aangetroffen. De Braziliaanse ambassadeur bood daar gisteren zijn excuses voor aan.