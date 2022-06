Derde arrestatie in Brazilië vanwege dood onderzoeker en Britse journalist

De Braziliaanse politie heeft een derde verdachte opgepakt vanwege de dood van een Braziliaanse onderzoeker en een Britse journalist. De man, Jeferson da Silva Lima, gaf zichzelf aan op het politiebureau in de plaats Atalaia do Norte, in het Amazonegebied.

Eerder werden al twee andere mannen opgepakt vanwege de dood van journalist Dom Phillips en onderzoeker Bruno Pereira. Hun lichamen werden woensdag aangetroffen op aanwijzing van een van de verdachten, die heeft bekend verantwoordelijk te zijn.

Vrijdag bleek uit forensisch onderzoek dat een van de lichamen ook van Philips is. Vandaag bleek uit aanvullend politieonderzoek dat de andere resten van Pereira zijn. Philips werd in de borst geschoten en Pereira in het hoofd en in zijn buik, wees de autopsie uit. De lijkschouwing wees op het gebruik van een "vuurwapen met typische jachtmunitie", zegt de Braziliaanse politie.

Broers al eerder opgepakt

De twee mannen die eerder zijn opgepakt zijn broers van het elkaar. Het gaat om Amarildo da Costa, een visser die ook bekendstaat als Pelado, en Oseney da Costa. De broers werden op 5 juni bij de Itaqui-rivier gezien. Phillips en Pereira voeren over die rivier richting Atalaia do Norte, maar kwamen daar nooit aan.

Wat het verband is tussen de broers en de derde persoon is niet duidelijk. De politie had pas na de vondst van de lichamen een opsporingsbevel voor hem uitgegeven.

Phillips schreef onder meer voor de Britse krant The Guardian en de Amerikaanse krant The Washington Post. Ook werkte hij aan een boek over illegale mijnbouw, houtkap en visserij in het gebied. In dat boek zou ook aandacht zijn voor het geweld tegen de oorspronkelijke bewoners en de milieuproblematiek die daarmee gepaard gaan. Pereira was naast onderzoeker ook activist.