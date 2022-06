Onderzoek bevestigt: stoffelijke resten zijn van Britse journalist

Forensisch onderzoek heeft aangetoond dat menselijke resten die woensdag in het Braziliaanse Amazonegebied werden gevonden van de vermiste Britse journalist Dom Phillips zijn. Het onderzoek naar andere resten loopt nog. Ze zijn vrijwel zeker van de Braziliaanse onderzoeker Bruno Pereira, die samen met Phillips vermist raakte toen ze begin deze maand door de Javario-regio reisden.

De resten werden eerder deze week gevonden op aanwijzing van een visser. Hij heeft volgens de politie toegegeven dat hij de twee heeft doodgeschoten en begraven. Ook zijn broer zit vast.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er meer mensen bij de dubbele moord betrokken waren, maar er zit volgens de politie geen criminele organisatie achter. Inheemse groepen geloven dat niet.

Pereira was een kenner van geïsoleerd levende inheemse volkeren in het Amazonegebied. Phillips was met hem op reis om informatie op te doen voor een boek over illegale mijnbouw, houtkap en visserij en geweld tegen de oorspronkelijke bewoners en de milieuproblematiek die daarmee gepaard gaan. Inheemse groepen hebben de politie meerdere keren gewaarschuwd dat in het gebied een criminele groep actief was.

De politie is nog steeds op zoek naar de boot waarmee de twee door het gebied trokken. Meer arrestaties worden niet uitgesloten.