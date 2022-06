Twee doden en vijf gewonden door ongeluk met spookrijder op A28

Op de A28 bij het Drentse Hooghalen zijn twee doden gevallen bij een verkeersongeluk. Nog eens vijf mensen raakten gewond. Een spookrijder botste frontaal op een auto.

De twee dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van de auto's die op elkaar reden. De vijf gewonden zaten in drie andere voertuigen die bij het ongeluk betrokken waren.

De politie kreeg rond 00.30 uur meerdere meldingen over een spookrijder die met hoge snelheid over de A28 reed. De politie laat in een persbericht weten dat er nog een poging is gedaan de spookrijder te stoppen.

"Nabij Assen leek het voertuig te stoppen", schrijft de politie. "Maar toen agenten de bestuurder wilden controleren ging deze er weer met hoge snelheid vandoor. Hierop ontstond er een achtervolging." Er werd nog een poging gedaan het verkeer stil te leggen. Uiteindelijk lukte het niet om een frontale botsing te voorkomen.

Dit zijn beelden van de plaats van het het ongeval: