Vijf jaar cel en rijverbod voor spookrijder die dodelijk ongeluk veroorzaakte

Een 30-jarige man uit Almelo heeft vijf jaar cel opgelegd gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A12 bij Maarn, vorig jaar mei. Ook mag hij van de rechtbank Midden-Nederland elf jaar lang niet autorijden.

In de vroege ochtend van 29 mei reed Rudie M. in een geleende auto ruim 40 kilometer tegen het verkeer in. Hij reed met snelheden tot bijna 180 kilometer per uur en negeerde lichtsignalen van andere weggebruikers en politieauto's.

Uiteindelijk knalde hij op een tegemoetkomende auto. Een 19-jarige jongen was op slag dood. De bestuurder van de auto raakte ernstig gewond en liep blijvend letsel op. Door een dwarslaesie en hersenschade kan hij niet meer zelfstandig leven, schrijft RTV Utrecht.

Stoornissen

De straf is twee jaar lager dan de straf die het Openbaar Ministerie had geëist. De rijontzegging is negen jaar lager uitgevallen. De rechtbank legde een lagere straf op, omdat niet is bewezen dat M. de bedoeling had om andere weggebruikers te doden of te verwonden. Omdat hij alleen het risico daartoe nam, is de straf lager.

Ook is M. verminderd toerekeningsvatbaar verklaard door deskundigen. "Zo leidt hij aan verschillende stoornissen en is sprake van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Deskundigen adviseren om de man verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren. De rechtbank neemt dit advies over", staat in het vonnis.

De man verklaarde tijdens een eerdere zitting dat hij voordat hij in de auto stapte een rustgevend middel had ingenomen, een joint had gerookt en een pil had gekocht bij een junk. Vanaf dat moment zou hij niets meer weten. Hij zei ook veel spijt te hebben.