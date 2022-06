'Openbare intimidatie', kritiek op uitspraken Farmers Defence Force-leider

Een Volkskrant-interview met de leider van actiegroep Farmers Defence Force leidt tot afkeurende reacties. Justitieminister Yesilgöz spreekt van "openbare intimidatie aan het adres van een politicus" in reactie op uitspraken van Mark van den Oever.

FDF-voorman Van den Oever had bijvoorbeeld gezegd dat "het zomaar kan gebeuren" dat "veel meer" boeren naar het huis van stikstofminister Van der Wall komen. Ook noemde hij de kinderen van de minister "pussy's", oftewel mietjes, omdat zij volgens hun moeder bang waren toen vorige week een groep boerenactivisten voor het huis stond.

'Over de grens'

"Dit is wat mij betreft over de grens, net als sporen en snelwegen blokkeren", twitterde minister van Justitie en Veiligheid Yesilgöz. Van den Oever had namelijk ook gezegd dat de FDF bereid is tot het blokkeren van snelwegen, het platleggen van de voedselvoorziening en optrekken naar Schiphol.

Ook D66-fractieleider Paternotte uit kritiek op de woorden van de FDF-voorman. Op het partijcongres in Den Bosch sprak hij van "wangedrag van dreigboeren". En: "In ons land gelden de regels van de rechtsstaat en niet het recht van de trekker."

Paternotte wil dat er wordt bekeken of demonstraties bij de voordeur van ministers of bijvoorbeeld van journalisten kunnen worden verboden.

'Laat de Holocaust erbuiten'

In het interview vergeleek Van den Oever de behandeling van de boeren opnieuw met de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. De stikstofplannen van het kabinet zijn volgens hem een aanval op een bevolkingsgroep.

"Dit soort domme uitspraken zijn de voedingsbodem voor antisemitisme", zegt VVD-Kamerlid Ellian op sociale media. Ook ChristenUnie-fractievoorzitter Segers vindt de vergelijking van de FDF-voorman te ver gaan. "Wij praten graag door over rechtvaardig beleid en perspectief voor boeren, maar laat a.u.b. de Holocaust erbuiten."

Eveneens volgens Van der Wal en landbouwminister Staghouwer is de verwijzing naar de Holocaust ongepast. "Het zijn vergelijkingen met de gruwelijkheden in de Tweede Wereldoorlog die niet kunnen."

'Waardige boerenprotesten'

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak reageerde op het interview door opnieuw te pleiten voor "passende en waardige" boerenprotesten. De boerenbelangenorganisatie vindt dat trekkerprotesten wel gerechtvaardigd zijn, maar niet het thuis bezoeken van politici.

Fractievoorzitter Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) ondersteunt "geen acties waar mensen thuis worden opgezocht en ook geen acties waar burgers worden onthouden van voedsel", schrijft ze op Twitter.