Radicale boeren kondigen harde acties aan tegen stikstofplannen kabinet

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) zal geen middel schuwen om de stikstofplannen van het kabinet te torpederen. Dat zegt FDF-leider Mark van den Oever in de Volkskrant. Als voorbeelden noemt hij het blokkeren van snelwegen, het platleggen van de voedselvoorziening en optrekken naar Schiphol. "We bouwen op en gaan door tot het af is", zegt Van den Oever. Woensdag willen boeren actievoeren in Den Haag.

In het gesprek met de Volkskrant herhaalt Van den Oever dat "al die onzin over stikstof" nou eens een keer moet ophouden. Hij denkt dat FDF in staat is door acties de stikstofmaatregelen van het kabinet verder te vertragen.

Deze week doken er boeren op bij minister Van der Wal die de stikstofplannen van het kabinet moet uitvoeren. Hij vindt niet dat die actie te ver ging en verwacht dat boeren vaker rond haar huis zullen gaan staan. "Van der Wal had een half uurtje een paar boeren op de stoep. Maar dat staat niet in verhouding tot wat ze zelf al die boerengezinnen aandoet." Hij noemt de kinderen van de minister, die bang waren voor de actievoerders, "pussy's".

'We worden gelukkig niet vermoord'

De FDF-leider komt in de Volkskrant ook terug op een veel bekritiseerde uitspraak waarin hij de situatie van de boeren vergeleek met het lot van de gedeporteerde en vermoorde Joden in de Tweede Wereldoorlog. Hij zegt dat hij dit soort uitspraken opnieuw zou doen. "Waar ik voor waarschuwde, komt nu allemaal uit." De stikstofplannen van het kabinet ziet hij als "een aanval op een bevolkingsgroep", al erkent hij dat boeren niet worden afgevoerd naar vernietigingskampen. "Nee, natuurlijk niet. Dat heb ik er toen ook bij gezegd: we worden gelukkig niet vermoord."

Twee jaar geleden stuurden FDF nog een dreigbrief rond waarin boeren die zich wilden laten uitkopen werden uitgemaakt voor 'Judassen'. Nu zegt Van der Wal dat hij daar zelf voor open staat. "Ja, voor een goede prijs is iedereen te koop." Dat er fel verzet wordt geboden tegen een uitkoopregeling komt volgens hem doordat boeren "op een normale manier willen worden behandeld. Niet met de rug tegen de muur en het mes op de keel."