Oekraïne hint op nieuwe vredesonderhandelingen, wil eerst sterkere positie

Kiev wil de vredesonderhandelingen met Moskou eind augustus hervatten. Dat zei de Oekraïense hoofdonderhandelaar David Aratchamia tegen de Amerikaanse omroep Voice of America. Gesprekken tussen Rusland en Oekraïne liggen al maanden stil.

Of er daadwerkelijk vredesonderhandeling gaan plaatsvinden is nog onzeker. De onderhandelaar zei dat Oekraïne tot augustus tegenaanvallen op Rusland zal uitvoeren, in de hoop daarmee gebied te heroveren en een betere onderhandelingspositie te krijgen.

Kort na de Russische inval in Oekraïne begonnen er al vredesonderhandelingen. Oekraïense en Russische delegaties kwamen in februari en maart verschillende keren bij elkaar. De laatste onderhandelingsronde was eind maart in Turkije. Toen spraken de twee partijen nog over de mogelijkheid van een 'neutraal' Oekraïne, dat zou afzien van een NAVO-lidmaatschap. Een doorbraak kwam er niet.

Rusland zegt consistent bereid te zijn om te onderhandelen en noemt het uitblijven van een doorbraak de schuld was van Oekraïne.