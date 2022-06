Nederland stuurt waterexperts naar Suriname voor advies over watersnood

Nederland stuurt op korte termijn een waterexpert naar Suriname om met de plaatselijke autoriteiten vast te stellen hoe de watersnood er het best bestreden kan worden. Als dat plan er is, volgt de rest van een team van experts. Dat maakt dan een analyse van de urgente problemen en doet aanbevelingen, schrijft minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een brief aan de Tweede Kamer.

Suriname kampt al maanden met uitzonderlijke regenval. Om te voorkomen dat de Afobaka-stuwdam breekt, zijn alle spuien opengezet, waardoor het district Brokopondo onder water is komen te staan. Maar ook andere gebieden kampen met overstromingen. Mensen moesten hun huis verlaten, scholen zijn dicht, oogsten zijn verloren gegaan en de infrastructuur heeft schade opgelopen.

Sita Pansa en haar nicht kunnen hun huis niet meer in en hebben niet genoeg te eten: