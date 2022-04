Huizen Brokopondo onder water door extreme regenval in Suriname

Correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna:

"Het is opvallend hoe het klimaat in Suriname de afgelopen jaren is veranderd. Vroeger wist je wanneer de droge tijd begon en wanneer de regentijd, maar nu is dat niet meer te voorspellen. Er zijn nu bijvoorbeeld zware regens terwijl we nog midden in de droge tijd zitten.

Doordat er al maanden zo veel regen valt, is het niet gelukt om in het stuwmeer de ruimte te creëren die noodzakelijk is om de grote hoeveelheden neerslag op te vangen. Als straks in mei de grote regentijd aanbreekt kan de situatie dus nog erger worden. Experts maken zich ook zorgen, want als de dam overstroomt, is een damdoorbraak niet uit te sluiten en dan is er zelfs gevaar voor Paramaribo, dat aan de Surinamerivier ligt."