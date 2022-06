UNICEF: wereldwijd meer dan 40 miljoen kinderen op de vlucht

Wereldwijd zijn er meer dan 41,5 miljoen kinderen op de vlucht, meldt UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties. Eind 2021 ging het om 36,5 miljoen kinderen, en in de afgelopen maanden zijn daar onder meer door de oorlog in Oekraïne zo'n vijf miljoen bijgekomen.

In 2021 is het aantal ontheemde kinderen wereldwijd met 2,2 miljoen toegenomen. Wereldwijd is het aantal vluchtelingen de afgelopen tien jaar volgens UNICEF meer dan verdubbeld, en daarvan maken kinderen bijna de helft uit. Het hoge aantal is een direct gevolg van conflicten zoals in Afghanistan, de Democratische Republiek Congo en Jemen, "waar een al kwetsbare situatie verergert door de gevolgen van klimaatverandering", meldt het kinderfonds van de VN.

'Niet negeren'

Van de kinderen die op de vlucht zijn, bevindt de meerderheid (25,8 miljoen) zich nog in eigen land. De rest is naar andere landen uitgeweken.

"We kunnen het bewijs niet negeren: het aantal kinderen dat ontheemd raakt door conflicten en crises neemt snel toe - en dat geldt ook voor onze verantwoordelijkheid om ze te helpen", zegt UNICEF-directeur Catherine Russell.

Overigens slaan kinderen niet alleen vanwege oorlogen en conflicten op de vlucht. In 2021 waren er 7,3 miljoen kinderen op de vlucht als gevolg van natuurrampen.