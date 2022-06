Corendon verplaatst 150 vluchten van Schiphol naar Rotterdam

Corendon laat in een verklaring weten dat aan de verplaatsing van de vluchten gewerkt is sinds de chaotisch verlopen meivakantie op Schiphol. "Door snel te handelen hadden we de mogelijkheid om de beperkte ruimte te gebruiken die er in Rotterdam nog was", zegt directeur Steven van der Heijden.

Naast de 150 te verplaatsen vluchten annuleert Corendon 35 vluchten. Dat gebeurt volgens de reisaanbieder door vluchten samen te voegen. Met de ingrepen zegt het bedrijf een kwart van de eigen vluchten vanaf Schiphol weg te halen.

"We begrijpen dat sommige klanten het vervelend vinden om vanaf een andere luchthaven te vertrekken, maar het is een beter alternatief dan de hele vakantie te moeten annuleren", aldus Van der Heijden.