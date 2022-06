Geen vervolging discriminatie om geaardheid op Gomarus-scholen

De Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem wordt niet vervolgd vanwege dwang en discriminatie tegen homoseksuele leerlingen door medewerkers. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft dit besloten omdat de school zijn beleid heeft aangepast.

Volgens het OM heeft Gomarus zich wel schuldig gemaakt aan dwang en was het schoolbeleid zo ingericht dat er tot discriminatie werd aangezet. Maar omdat de scholengemeenschap in zijn nieuwe beleid geen onderscheid meer maakt in de behandeling van leerlingen op basis van hun seksuele geaardheid, wordt geen strafvervolging ingesteld.

Uit het strafrechtelijke onderzoek blijkt dat in 2016 een leerling door medewerkers van de school gedwongen werd om uit de kast te komen tegenover zijn ouders. Ook bleek uit beleidsstukken uit die periode dat er specifieke regels waren hoe er met homoseksuele leerlingen en docenten om moest worden gegaan.

Gedwongen

"Bij het onderzoeksteam zijn geen nieuwe incidenten bekend na 2016 en is het beleid van de school aangepast", schrijft het OM. Hierop heeft de officier van justitie besloten de aangifte te seponeren. Als de aangevers het niet eens zijn met deze beslissing, kunnen zij een zogenoemde artikel 12-klacht indienen bij het gerechtshof.

Eén van de aangiftes kwam van de Inspectie van het Onderwijs, dat zelf ook onderzoek deed naar het beleid van de scholengemeenschap. Het is niet duidelijk of de inspectie zo'n klacht gaat indienen.

In een artikel in NRC in maart vorig jaar verklaarden oud-leerlingen dat ze gedwongen werden voor hun homoseksuele gevoelens uit te komen tegenover hun ouders, terwijl ze daar zelf niet aan toe waren. Hierop begon het OM een strafrechtelijk onderzoek.