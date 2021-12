Leraren Gomarus-scholen moesten ook homoseksuele collega's verklikken

Nu blijkt dat personeelsleden van het Gomarus werden geacht ook homoseksuele collega's te verklikken bij het schoolbestuur. Als over een personeelslid een melding kwam, ging de schoolleiding met de betreffende medewerker in gesprek. Als een docent in de klas gesproken had over zijn of haar 'homofiele gerichtheid' werd er ook een informatieavond voor ouders georganiseerd, staat in het document.

Gomarus-bestuursvoorzitter Chris Flikweert zegt vandaag tegen het AD dat er intussen een nieuwe document ligt voor "sociale veiligheid en seksuele diversiteit" op de scholen. Hij zegt ook dat hij het nieuwe beleid niet openbaar wil maken voordat de inspectie begin volgend jaar een eindonderzoek doet.