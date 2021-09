Strafrechtelijk onderzoek naar discriminatie om geaardheid op Gomarus-scholen

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de gereformeerde scholengemeenschap Gomarus. De Inspectie van het Onderwijs heeft aangifte gedaan omdat leerlingen er gediscrimineerd zouden worden vanwege hun seksuele geaardheid.

Ouders van leerlingen met een homoseksuele relatie werden hierover ingelicht door de school. Dat was vastgelegd in het reglement van de scholengemeenschap, zegt een woordvoerder van de Inspectie tegen persbureau ANP. Ouders van leerlingen met een heteroseksuele relatie werden niet actief ingelicht door de scholen.

In een recent onderzoek concludeerde de Inspectie dat niet alle leerlingen zich veilig voelen op de scholen, en dat daar verandering in moet komen. In 2022 doet de Inspectie opnieuw onderzoek.

'Gedwongen uit de kast te komen'

De scholengemeenschap kwam vorig jaar in het nieuws omdat leerlingen door een Gomarus-school in Gorinchem gedwongen werden om tegenover hun ouders uit de kast te komen, ook als ze daar zelf nog niet klaar voor waren.

Mace de With was een van de leerlingen die dit in 2016 overkwam. "We werden in een kamertje gezet waarin we moesten vertellen dat we een relatie hadden met iemand van hetzelfde geslacht of dat we daarop vielen", vertelde de oud-leerling eerder dit jaar in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik heb toen vooral heel veel geroepen en geschreeuwd dat ik weg wilde, maar dat mocht niet."

Rapport onderwijsinspectie

Voor de Inspectie was dit aanleiding om onderzoek te doen. Het Gomarus wilde niet dat het rapport werd gepubliceerd omdat de bevindingen onjuist zouden zijn, maar de rechter ging daar niet in mee.

Demissionair minister van Onderwijs Arie Slob schrijft in een reactie aan de Tweede Kamer dat hij de bevindingen "ernstig en zorgelijk" vindt. Hij sprak met een aantal getroffen leerlingen over hun ervaringen. Het onderzoek kan volgens hem niet goedmaken wat hen is overkomen, maar dat het wel kan voorkomen dat leerlingen in de toekomst iets vergelijkbaars meemaken.

Hij waarschuwt andere scholen dat er wordt ingegrepen als de "gelijkwaardigheid, vrijheid en (sociale) veiligheid" van leerlingen niet voldoende worden gerespecteerd.