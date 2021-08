Voorlopig geen publicatie inspectierapport over school Gorinchem

De oud-leerlingen zeggen in de krant dat ze de keuze kregen om het zelf aan hun ouders te vertellen, of dat de school dat zou doen. "Je ouders staan al bij de balie", kregen ze te horen. Toen ze in paniek raakten en weg wilden, draaide de zorgcoördinator de deur van de kamer op slot. Het Gomarus wijst het praktiseren van homoseksualiteit op bijbelse gronden af.

In therapie gegaan

Mace de With was één van de leerlingen die dit in 2016 overkwam. "We werden in een kamertje gezet waarin we moesten vertellen dat we een relatie hadden met iemand van hetzelfde geslacht of dat we daarop vielen", vertelt de oud-leerling in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik heb toen vooral heel veel geroepen en geschreeuwd dat ik weg wilde, maar dat mocht niet."

De With vertelt dat ze met haar mentor had gesproken over haar toenmalige vriendin." Die heeft het vervolgens aan de zorgcoördinator verteld en die hebben het dus aan de ouders van mijn toenmalige vriendinnetje verteld. Dat heb ik toen te horen gekregen van mijn vriendinnetje en toen gebeurde bij mij een dag daarna precies hetzelfde."

De ouders van Mace de With hebben het na de eerste schok "goed opgepakt", maar ze hield er toch een trauma aan over. "Ik ben er uiteindelijk voor in therapie gegaan in 2018." Ook is ze direct na het voorval naar een andere school gegaan. Excuses heeft ze van het Gomarus nooit gekregen.

'Veiligheid van leerlingen voorop'

De school erkent dat het op bepaalde punten niet goed is gegaan, maar zegt dat de doelstelling altijd is geweest om de veiligheid van leerlingen te waarborgen. Ook zouden er afspraken zijn gemaakt over hoe om te gaan met leerlingen en hun seksuele geaardheid.

De zorg van de inspectie is dat het op het Gomarus misgaat met de zorgplicht. De school was niet of te laat op de hoogte van de in de krant genoemde incidenten en die hebben niet geleid tot een evaluatie van het beleid, stelt de inspectie. Ook is er volgens de inspectie nog steeds geen beleid over seksualiteit en seksuele geaardheid.

"Het bestuur en de school hebben veel aandacht voor de veiligheid van leerlingen en dat wordt door veel leerlingen onderschreven. Maar het moet meer doen voor leerlingen met een andere seksuele geaardheid", aldus de landsadvocaat.

De kortgedingrechter doet op 7 september uitspraak.