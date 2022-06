Poolse Europarlementariër waarschuwt Polen voor werken in Nederland

Europarlementariër Biedron gaat samenwerken met Poolse vakbonden om Polen te waarschuwen: "Mensen die naar Nederland gaan wordt een droom verkocht. Poolse mensen trappen daarin vanwege hun moeilijke economische situatie."

'Geen incident'

De Arbeidsinspectie schrijft in zijn recente jaarverslag over soortgelijke praktijken: "De combinatie van afhankelijkheid voor werk én wonen (en vervoer) is problematisch. Een groep mensen die na een lange reis uit Oost-Europa midden in de nacht uit de bus wordt gezet en zich maar moet zien te redden om onderdak te vinden. Het uitzendbureau dat hen 'bestelde' geeft niet thuis."

Ook volgens FNV-bestuurder Petra Bolster is dit geen incident, maar gebeurt het structureel: "Mensen worden regelmatig onder valse voorwendselen naar Nederland gehaald. Er komt een nieuw distributiecentrum, maar er wordt van te voren niet nagedacht: wie gaan er werken, waar gaan die wonen en wat gaan ze verdienen?"

Goed werkgeverschap

"Wij nemen hier afstand van", zegt een woordvoeder van de ABU, de brancheorganisatie voor uitzendbureaus. In Nederland zijn er pakweg zo'n 15.000 uitzendbureaus. Met 520 leden vertegenwoordigt de ABU qua omzet 65 procent van de markt.

Een woordvoerder: "Mensen die hier komen verdienen een goede ontvangst en contract. Wij hebben een code die de zorg- en informatieplicht regelt, een onafhankelijke partij controleert onze leden daarop. Gaat het mis, dan kan een lid na een waarschuwing worden geroyeerd."

IFC Work is geen lid van een brancheorganisatie, en wordt dus niet gecontroleerd op goed werkgeverschap. Wel heeft het een SNF-certificaat en SNA-keurmerk, wat inhoudt dat het wordt gecontroleerd op identiteitscontrole, loonbetaling en belastingafdracht.

'Geen politieke wil'

De wildgroei van uitzendbureaus is problematisch, kwam naar voren uit een rapport van de commissie-Roemer. Inmiddels zijn er plannen voor een certificatensysteem, waarbij malafide bureaus kunnen worden geweerd op de markt. De minister heeft de invoering hiervan gepland in 2025.

"Dat laat zien dat de politieke wil er nog niet is", zegt Bolster van FNV. "Het is twee jaar na het rapport-Roemer en tien jaar na het eerste rapport. Inmiddels gaat het niet beter, maar slechter. Waarom blijven we hier zo lang op wachten?"