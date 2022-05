Kabinet tegen Europees plan om meer arbeidsmigranten uit Noord-Afrika te halen

Het kabinet is tegen het plan van de Europese Commissie om meer arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie te halen. Minister Van Gennip zei vandaag in een debat met de Tweede Kamer dat ze niet voor zich ziet hoe er nog nieuwe groepen arbeidsmigranten in Nederland gehuisvest kunnen worden, zonder dat dit leidt tot spanningen in wijken.

"Die mensen moeten dan wel kunnen wonen en een baan hebben als ieder ander, met een net salaris en goede arbeidsvoorwaarden en - omstandigheden." Bij de huidige groep van ongeveer een half miljoen arbeidsmigranten ontbreekt het daar al vaak aan, zei ze. Die problemen moeten wat haar betreft eerst worden opgelost.

Uitbuiting

De Europese Commissie wil het gemakkelijker maken voor mensen uit landen als Marokko, Egypte en Tunesië om legaal in Europese landen te werken. Op die manier zou iets gedaan kunnen worden aan de personeelstekorten.

Net als het kabinet is een grote meerderheid in de Tweede Kamer tegen. Ook de coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie zien er niks in om nieuwe groepen arbeidsmigranten naar Nederland te halen, terwijl er woningnood is en veel arbeidsmigranten nu al te maken hebben met uitbuiting.

Binnen de coalitie is alleen D66 voor het plan. Deze partij herhaalde in het debat dat het woningtekort dat er nu is, alleen kan worden opgelost als er voldoende mensen zijn die in de bouw kunnen werken. Wat Kamerlid De Jong betreft kunnen daar ook arbeidsmigranten van buiten de EU voor worden ingezet.

Miljoen werklozen

Het kabinet komt nog met een officiële reactie op het voorstel van de Europese Commissie. Daar moet de ministerraad nog over spreken. Maar uit de reactie van minister Van Gennip kan al worden opgemaakt welke kant het opgaat. Zij ziet er meer in om de personeelstekorten op een andere manier aan te pakken.

Ze wijst erop dat er meer dan een miljoen werklozen zijn, dat er veel mensen met een deeltijdbaan zijn die misschien meer willen werken en dat er in andere Europese landen als Frankrijk en Spanje veel jeugdwerkloosheid is. Volgens haar is het logisch om daar gebruik van te maken. "Als het niet nu lukt om deze mensen in te zetten, wanneer dan wel?"