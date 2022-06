NAVO-minitop in Catshuis in aanloop naar 'mogelijk cruciale' top in Madrid

Premier Rutte en de leiders van zes andere NAVO-landen hebben op het Catshuis in Den Haag gesproken over de oorlog in Oekraïne, de mogelijke toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO en de toekomst van het militaire bondgenootschap. Na afloop klonk vooral eenheid: de landen zeggen meer met elkaar te willen samenwerken.

Op uitnodiging van premier Rutte en zijn Deense collega Frederiksen waren de premiers van België, Letland, Polen, Portugal en de president van Roemenië naar Den Haag gekomen. Ook NAVO-topman Stoltenberg was aanwezig. Volgens Rutte was het een kans om informeel te praten in aanloop naar de volgens hem "misschien wel cruciale" NAVO-top van eind deze maand in Madrid.

Bezittingen afpakken

Volgens Rutte was de oorlog in Oekraïne "natuurlijk" het belangrijkste onderwerp. "Poetin moet deze oorlog niet winnen", zei hij op een persconferentie na afloop. "We willen hier onze standvastige en voortdurende steun voor Oekraïne uitspreken. En ik roep Poetin opnieuw op deze agressie te stoppen." Zijn Poolse collega Morawiecki zei wel dat de NAVO-landen niet genoeg hebben gedaan om Oekraïne te beschermen en te steunen.

Volgens Morawiecki moet Oekraïne meer zware wapens geleverd krijgen, iets waar NAVO-baas Stoltenberg zich bij aansluit. Ook moeten Morawiecki betreft bevroren bezittingen van rijke Russen worden ingezet om Oekraïne opnieuw op te bouwen. "We moeten de bezittingen van de oorlogsmisdadigers afpakken", zei hij.

Meer geld voor defensie

De leiders achten de NAVO "de hoeksteen" van de trans-Atlantische veiligheid. NAVO-baas Stoltenberg wees er in de persconferentie op dat de landen meer geld willen steken in defensie. Ook Nederland gaat dat doen, bleek eerder al.

Volgens de NAVO-normen moet 2 procent van het bruto binnenlands product aan defensie worden besteed. In de laatste plannen van Nederland wordt die norm in 2024 en 2025 gehaald, maar daarna volgens de meest recente Defensienota niet meer. "Dit is het moment om de Europese defensie-industrie te versterken", zei premier De Croo van België. "Made in Europe moet staan voor kwaliteit."

Premier Rutte zei er verder zeker van te zijn dat Finland en Zweden kunnen toetreden tot het militaire bondgenootschap, ondanks de bezwaren van Turkije. De twee landen dienden vorige maand hun lidmaatschapsaanvraag in, als reactie op de Russische invasie in Oekraïne. President Erdogan van Turkije ligt echter dwars, omdat de twee landen volgens hem Koerdische milities steunen. Er wordt volgens Rutte hard gewerkt aan het wegnemen van de Turkse zorgen.