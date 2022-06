'Navalny mogelijk overgeplaatst naar strenger strafkamp'

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is niet meer in het strafkamp waar hij ruim een jaar gevangenzat, zeggen zijn woordvoerder Kira Jarmisj en zijn stafchef Leonid Volkov. Volgens hen is het niet duidelijk waar Navalny nu verblijft. Jarmisj vreest dat hij is overgeplaatst naar een nog strenger bewaakte strafkolonie.

Vanmorgen kwam Navalny's advocaat hem opzoeken in de Russische strafkolonie IK-2, waar de oppositieleider vastzat vanwege onder meer fraudebeschuldigingen. Volgens Jarmisj kreeg de advocaat te horen dat Navalny niet meer aanwezig was.

Ook het Russische staatspersbureau Ria Novosti maakt daar melding van. Volgens het persbureau, dat de advocaat van Navalny heeft gesproken, is hem niet verteld waar de oppositieleider naartoe is gebracht.

Maar dat is wettelijk ook niet mogelijk, schrijft Ria Novosti. Om veiligheidsredenen krijgen familie en andere bekenden van een gedetineerde pas informatie over een overplaatsing als de gevangene op de plaats van bestemming is aangekomen.

Nog beruchter

Volgens Navalny's woordvoerder Jarmisj doen er geruchten de ronde dat de Kremlin-criticus naar strafkolonie IK-6 is overgeplaatst, die volgens haar nog beruchter is dan de strafkolonie waar hij eerder vastzat.

"Zolang we niet weten waar hij is, verblijft hij alleen met het systeem, dat al eens heeft geprobeerd om hem te vermoorden", zegt ze, doelend op een zenuwgasaanval op Navalny waarvan wordt vermoed dat het Russische regime erachter zat. "Dus het is nu onze belangrijkste taak om hem zo snel mogelijk te vinden."