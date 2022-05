Navalny zegt opnieuw te worden aangeklaagd, mogelijk nog 15 extra jaar cel

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny verdwijnt mogelijk nog eens vijftien jaar langer in de cel. Op Instagram zegt hij dat hij wordt aangeklaagd voor het oprichten van een extremistische organisatie en haat zaaien richting de autoriteiten.

Navalny kreeg in maart al negen jaar cel bovenop een celstraf van 2,5 jaar, die hij vorig jaar kreeg opgelegd. Na zijn veroordeling in maart werd Navalny naar een strafkolonie overgebracht met een nog strenger regime. Mensenrechtenorganisaties bestempelen de rechtszaken tegen hem als schijnprocessen.

In zijn Instagram-post haalt Navalny uit naar president Poetin: "Misschien haat Poetin me niet, maar houdt hij eigenlijk van me. Daarom wil hij wellicht dat ik - net als hijzelf - weggestopt zit in een ondergrondse bunker, bewaakt door betrouwbare mensen."

Vervolging van dissidenten

Afgelopen januari zei Navalny er al rekening mee te houden dat zijn celstraf steeds wordt verlengd door hem te veroordelen voor nieuwe vergrijpen: "Ik weet niet wanneer mijn reis eindigt, en of die überhaupt eindigt."

NOS op 3 maakte eerder deze video over Aleksej Navalny, de naam die Poetin weigert uit te spreken: