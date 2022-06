Van Lienden verzet zich tegen ontslag bij mondkapjesstichting SHA

Sywert van Lienden en zijn zakenpartner Bernd Damme verzetten zich tegen ontslag bij de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Ze vinden niet dat hun aanblijven een onderzoek in de weg staat naar de vraag of ze SHA hebben benadeeld.

Ook vinden ze dat SHA geen toekomst heeft als zij plaats moeten maken voor andere bestuurders. "De klanten, het netwerk, dat is met ons verweven. Het belang van continuïteit zou mee moeten spelen", zei Van Lienden tijdens de hoorzitting bij de rechtbank in Amsterdam.

Van Lienden was aan het begin van de coronacrisis veel in het nieuws als boegbeeld van SHA, dat zonder winstoogmerk de zorg van hulpmiddelen wilde voorzien. Maar een opdracht voor miljoenen mondkapjes van het ministerie van Volksgezondheid liep via hun bv Relief Goods Alliance (RGA). Van Lienden, Damme en een derde zakenpartner hielden daar samen zo'n 20 miljoen euro aan over.