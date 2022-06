Brits wetsvoorstel ingediend om Brexit-afspraken Noord-Ierland eenzijdig te wijzigen

Verenigd Koninkrijk-correspondent Fleur Launspach:

"Johnson noemt het zelf 'niet een big deal', maar voor zover we nu kunnen zien gaat dit wetsvoorstel behoorlijk ver. Sommigen zeggen zelfs: Johnson gaat met een sloophamer door zijn zelf getekende Brexit-afspraken heen.

Volgens de Britse regering is de wet nodig om de problemen in Noord-Ierland op te lossen. Na achttien maanden onderhandelen beweegt de EU volgens London niet genoeg mee met de aanpassingen die volgens de Britse regering nodig zijn om de problemen in Noord-Ierland op te lossen. En dus geven ze zichzelf de mogelijkheid om Brexit-afspraken over Noord-Ierland eenzijdig aan te passen - een vrij dramatische move.

Een grote vraag is of dit wetsvoorstel het internationaal recht schendt, en of het niet deels wordt gedreven door de interne ruzies binnen de Tory-partij. En natuurlijk of dit de relatie met de EU niet nog verder zal beschadigen."