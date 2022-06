Studenten opnieuw in actie voor hogere basisbeurs

Enkele honderden studenten demonstreren vanmiddag in Amsterdam voor een ruimere basisbeurs. Daarnaast eisen studenten die de afgelopen jaren onder het sociaal leenstelsel vielen, een ruime compensatie van het kabinet. In sommige gevallen hebben ze een studieschuld van 40.000 euro.

De studentendemonstratie op de Dam in Amsterdam is de tweede in relatief korte tijd. Begin februari was er ook al een demonstratie.

In de tussentijd is de situatie alleen maar nijpender geworden, zegt Ama Boahene van de Landelijke Studentenvakbond LSVb. De prijzen stijgen in hoog tempo. Studenten hebben bovendien geen recht op een energietoeslag van 800 euro.

Onbetaalbaar

Het kabinet stelt voor om uitwonende studenten een basisbeurs te verlenen van 274 euro per maand en maximaal 401 euro aanvullende beurs. Dat moet veel ruimer, zegt Boahene.

"Veel studenten doen een fulltimestudie en hebben daarnaast een bijbaantje. Toch bouwen ze hoge schulden op. De herinvoering van de basisbeurs is een belangrijke stap. Maar met een basisbeurs van 274 euro kun je nog steeds de hoge studiekosten, huurprijzen en energierekening niet betalen."

Pechstudenten

Hoewel de organisatie vantevoren op een paar duizend demonstranten had gerekend, schat een verslaggever van NH Nieuws dat het er een paar honderd zijn. Onder hen vanmiddag ook veel 'pechstudenten' die sinds 2015 onder het sociaal leenstelsel vielen. Zij staken zich soms diep in de schulden. Het kabinet heeft nu (maximaal) 1 miljard euro gereserveerd om hen te compenseren, maar de studenten vinden dat te weinig.

"Nieuwe studenten krijgen straks zo'n 3300 euro aan basisbeurs per jaar", rekent Alina Danii Bijl van jongerenorganisatie FNV Young & United voor. "Het is niet uit te leggen dat pechstudenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd maar 359 euro per jaar krijgen."