'Kwart van de studenten met stage ingezet als goedkope arbeidskracht'

Een op de vier studenten die een stage doet, wordt ingezet als een 'normale' werknemer, zonder dat daar een eerlijke vergoeding tegenover staat. Dat blijkt uit onderzoek van instituut ResearchNed in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Bijna de helft van de ruim 4900 ondervraagde studenten in het onderzoek krijgt überhaupt geen stagevergoeding. Dat gebeurt vooral in het onderwijs en de zorg. Onder studenten die wel een vergoeding krijgen bestaan er grote verschillen tussen de hoogte van de vergoeding.

"Een stage is je allereerste ervaring op de arbeidsmarkt. Daar hoort de persoonlijke groei van de student centraal te staan, en niet het gewin voor de werkgever", zegt ISO-voorzitter Lisanne de Roos. Van de respondenten vindt 19 procent dat er te veel verantwoordelijkheden worden afgeschoven.

De studentenorganisatie, die alle studenten in het hoger onderwijs vertegenwoordigt, komt met een plan om de stageproblematiek tegen te gaan. Zo wil het ISO wil dat stagemisbruik wordt aangepakt en dat een vergoeding verplicht wordt via de cao. Ook pleit de organisatie voor het verduidelijken van rechten voor stagiairs, het investeren in begeleiding en het controleren van het stageaanbod in het hoger onderwijs.