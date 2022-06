Grote stap voor PvdA, GroenLinks: verder samen in Eerste Kamer

Bestuurders en oud-prominenten van beide partijen schaarden zich de laatste tijd achter verdere samenwerking. In een ingezonden brief in de Volkskrant schreven GroenLinks- en PvdA-prominenten dat "de rechtse macht" moet worden gebroken, Onder meer oud-PvdA-leider Samsom en oud GroenLinks-leider Van Ojik stelden dat "de rode strijd voor een rechtvaardige samenleving en de groene strijd voor een duurzame samenleving een en dezelfde zijn".

Mocht de samenwerking niet succesvol zijn dan is de fractiefusie weer terug te draaien, zeggen voorstanders.

Tegenstanders vrezen juist een fusie in te worden gerommeld. Een aantal bezorgde PvdA-prominenten sprak in een open brief grote zorgen uit onder meer over mensen met een smalle beurs. Bij GroenLinks roerden zich onder meer de jongeren over de uiteenlopende standpunten over duurzaamheid en migratie.

Het voornemen voor linkse samenwerking speelt al langer. Met de samenwerking in de Eerste Kamer wordt nu een stap gezet, maar van een onmiddellijke fusie is geen sprake. Dat is een lang proces waar nog veel stappen en hordes te nemen zijn.