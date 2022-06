Mbo'ers voelen zich nauwelijks gehoord: 'Ze denken dat we dom zijn'

Het stoort mbo'ers dat ze 'laag opgeleid' worden genoemd. "Laag- en hoogopgeleid is een scheiding tussen niveaus. Alsof het een beter is dan het ander", zegt student restauratie en decoratie Lidewij de Bonth.

Dit anders noemen zou volgens haar een goede start zijn "Heb het over praktisch en theoretisch onderwijs."

Onderscheid overbodig

Voorzitter Quin Blokzijl van belangenorganisatie Job Mbo is niet verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek. "Ik heb zelf ook veel gehoord en gezien, dus dit is echt niet nieuw."

Dat mbo'ers sinds 2020 officieel studenten heten heeft volgens hem geen verschil gemaakt. "We worden nog steeds uitgesloten bij studentenweken, kortingen, studentenvereniging."

De politiek maakt fouten als het aankomt op mbo'ers, vindt Blokzijl. Bij onderzoeken naar het mentaal welzijn van studenten tijdens de coronapandemie, is alleen onderzoek gedaan naar studenten in het hoger onderwijs, meent hij. "Dat blijft natuurlijk ontzettend raar. Dat onderscheid is natuurlijk overbodig om te maken. Je kan zowel mbo-, hbo- als wo-studenten onderzoeken in één onderzoek", zegt Blokzijl.

Daarnaast zijn er volgens hem geen vertegenwoordigers in de politiek die een mbo-achtergrond hebben. "Dat leidt tot ondervertegenwoordiging en miskenning. Het resultaat daarvan is simpelweg: ongelijke behandeling."