IND worstelt met 'buikpijnzaken', want werk wordt ingewikkelder

Ouderen teruggestuurd

Voor het eerst vertelt de IND met dit stuk de Tweede Kamer over de knelpunten waar medewerkers in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Zo zou de dienst graag zien dat er ruimte komt voor "de menselijke maat". Beslismedewerkers en directie zitten soms in hun maag met beslissingen die ze moeten nemen, bijvoorbeeld bij ouderen die geen recht hebben op gezinshereniging.

In 2012 schafte het toenmalige kabinet het zogeheten ouderenbeleid af, onder meer om te voorkomen dat deze ouderen een beroep op een uitkering zouden doen. Daarop kreeg de IND veel kritiek. "Welk harteloos persoon stuurt nu een oma van 81 terug?", citeert de dienst een criticus. Terwijl de medewerkers op zo'n moment volgens de IND het beleid uitvoeren dat het kabinet en Tweede Kamer hebben vastgesteld. Aan de huidige staatssecretaris Van der Burg zijn voorstellen voor alternatieven gedaan, staat in het stuk.

In de Nederlandse asielopvang is momenteel geen bed over. En het is maar de vraag of er voldoende plekken bijkomen om de groeiende toestroom aan te kunnen. Waar gaat het precies mis en hoe heeft dat zo ver kunnen komen?